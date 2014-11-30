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Матч-центр
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Кордоба
Кордоба
0:2
Матч завершен
Вильярреал
Вильярреал
Вьетто 24
Уче 70
Примера, 13 тур
Примера,
13 тур
Испания
30 нояб. 2014, 21:00 МСК
30.11.2014, 21:00 МСК
воскресенье
Хавьер Эстрада Фернандес
Хавьер Эстрада Фернандес
Главный Судья
Составы
Кордоба
мин
1
Хуан Карлос
Хуан Карлос
90
4
Бузон
Яго Бузон
46
12
Лопес
Иньиго Лопес
90
29
Пинильос
Дани Пинильос
90
33
Кампабадаль
Эдуард Кампабадаль
90
16
Фидель
Фидель
59
23
Гомес
Абель Гомес
90
15
Дэйвид
Дэйвид
90
18
Гарсия
Борха Гарсия
85
10
Картабия
Федерико Картабия
90
14
Гилас
Набиль Гилас
90
Запасные
13
Саизар
Микель Саизар
5
Экенг Экенг
Патрик Клод Экенг Экенг
22
Гарай
Ариц Гарай
21
Кабальеро
Карлос Кабальеро
35
Вико
Феде Вико
6
Лусо
Лусо
9
Хиско
Хиско
Вильярреал
мин
1
Асенхо
Серхио Асенхо
90
22
Рукавина
Антонио Рукавина
78
2
Гаспар
Марио Гаспар
90
15
Руис
Виктор Руис
90
20
Паулиста
Габриэль Паулиста
90
28
Марин
Адриан Марин
90
21
Бруно
Бруно
90
6
Джонатан
Джонатан
90
17
Черышев
Денис Черышев
71
7
Вьетто
Лусиано Вьетто
24'
24'
90
23
Морено
Жерар Морено
63
Запасные
25
Хуан Карлос
Хуан Карлос
16
Дорадо
Хосе Антонио Дорадо
18
Коста
Хауме Коста
4
Пина
Томас Пина
14
Тригерос
Мануэль Тригерос
24
Эспиноса
Хавьер Эспиноса
8
Уче
Икечукву Уче
70'