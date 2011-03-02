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Матч-центр
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Вильярреал
Вильярреал
Росси 22
1:0
Матч завершен
Эркулес
Аликанте
Примера, 26 тур
Примера,
26 тур
Испания
2 марта 2011, 22:00 МСК
2.03.2011, 22:00 МСК
среда
Хосе Луис Парадас Ромеро
Хосе Луис Парадас Ромеро
Главный Судья
Составы
Вильярреал
мин
0
Лопес
Диего Лопес
90
0
Капдевила
Хоан Капдевила
90
0
Марчена
Карлос Марчена
90
0
Гонсало
Гонсало
90
0
Гаспар
Марио Гаспар
90
0
Касорла
Санти Касорла
90
0
Валеро
Борха Валеро
90
0
Бруно
Бруно
90
0
Кани
Кани
70
0
Росси
Джузеппе Росси
22'
22'
77
0
Нилмар
Нилмар
83
Запасные
0
Хуан Карлос
Хуан Карлос
0
Сисиньо
Сисиньо
0
Мусаччио
Матео Мусаччио
0
Катала
Хосе Мануэль Катала
0
Гульон
Маркос Гульон
0
Вакасо
Мубарак Вакасо
0
Рубен
Марко Рубен
Эркулес
мин
0
Калатайуд
Хуан Калатайуд
90
0
Памаро
Ноэ Памаро
90
0
Пас-Крус
Абрахам Пас-Крус
90
0
Кортес
Давид Кортес
90
0
Хуанра
Хуанра
90
0
Агилар
Абель Агилар
90
0
Фрицлер
Матиас Фрицлер
79
0
Гомеш
Тиагу Гомеш
59
0
Тоте
Тоте
90
0
Портильо
Хавьер Портильо
71
0
Трезеге
Давид Трезеге
90
Запасные
0
Велтхуйзен
Пит Велтхуйзен
0
Сарр
Мохамед Сарр
0
Кристиан
Идальго Кристиан
0
Агирре
Сендоа Агирре
0
Кико
Кико
0
Томер
Оливье Томер