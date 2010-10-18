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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Эркулес
Аликанте
Вальдес 26
Трезеге 40
2:2
Матч завершен
Вильярреал
Вильярреал
Капдевила 29
Валеро 63
Примера, 7 тур
Примера,
7 тур
Испания
18 окт. 2010, 22:00 МСК
18.10.2010, 22:00 МСК
понедельник
Составы
Эркулес
мин
0
Калатайуд
Хуан Калатайуд
90
0
Пенья
Франциско Пенья
90
0
Памаро
Ноэ Памаро
90
0
Пас-Крус
Абрахам Пас-Крус
90
0
Кортес
Давид Кортес
90
0
Дренте
Ройстон Дренте
90
0
Фрицлер
Матиас Фрицлер
90
0
Гомеш
Тиагу Гомеш
82
0
Тоте
Тоте
46
0
Вальдес
Нельсон Вальдес
26'
26'
90
0
Трезеге
Давид Трезеге
40'
40'
90
Запасные
0
Велтхуйзен
Пит Велтхуйзен
0
Пульхац
Кристиан Пульхац
0
Родри
Родри
0
Руфете
Франсиско Руфете
0
Кристиан
Идальго Кристиан
0
Агирре
Сендоа Агирре
0
Портильо
Хавьер Портильо
Вильярреал
мин
0
Лопес
Диего Лопес
90
0
Капдевила
Хоан Капдевила
29'
29'
90
0
Гонсало
Гонсало
90
0
Мусаччио
Матео Мусаччио
90
0
Лопес
Анхель Лопес
90
0
Касорла
Санти Касорла
90
0
Сенна
Маркос Сенна
43
0
Валеро
Борха Валеро
63'
63'
90
0
Бруно
Бруно
90
0
Росси
Джузеппе Росси
90
0
Нилмар
Нилмар
90
Запасные
0
Олива
Хавьер Олива
0
Катала
Хосе Мануэль Катала
0
Ориоль
Хоан Ориоль
0
Кани
Кани
0
Монтеро
Джефферсон Монтеро
0
Рубен
Марко Рубен
0
Алтидор
Жози Алтидор