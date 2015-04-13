Матч завершен
Торпедо
Москва
0:0
Матч завершен
Ахмат
Грозный
РПЛ, 23 тур

РПЛ,

23 тур

Россия
13 апр. 2015, 18:00 МСК
13.04.2015, 18:00 МСК
понедельник
Виталий Рушаков
Виталий Рушаков
Главный Судья
Составы
Торпедо
мин
30
Жевнов
Юрий Жевнов
90
8
Франьич
Иван Франьич
74
3
Кокошка
Адам Кокошка
90
33
Рыков
Владимир Рыков
90
9
Комбаров
Кирилл Комбаров
90
23
Билялетдинов
Динияр Билялетдинов
90
20
Стеклов
Вадим Стеклов
90
16
Стеванович
Далибор Стеванович
90
11
Мирзов
Резиуан Мирзов
90
19
Зенев
Сергей Зенев
70
27
Угу Виейра
Угу Виейра
83
Запасные
98
Будаков
Александр Будаков
31
Шафинский
Юрий Шафинский
34
Кацалапов
Александр Кацалапов
6
Микуцкис
Томас Микуцкис
5
Князев
Иван Князев
7
Фомин
Семен Фомин
4
Смарасон
Арнор Смарасон
18
Пугин
Алексей Пугин
77
Салугин
Александр Салугин
71
Базелюк
Константин Базелюк
Ахмат
мин
1
Годзюр
Ярослав Годзюр
90
13
Кудряшов
Федор Кудряшов
90
15
Семенов
Андрей Семенов
90
24
Коморовски
Марцин Коморовски
90
40
Уциев
Ризван Уциев
90
31
Рыбус
Мацей Рыбус
89
8
Маурисио
Маурисио
90
19
Иванов
Олег Иванов
90
55
Лебеденко
Игорь Лебеденко
88
21
Кузяев
Далер Кузяев
78
9
Аилтон
Аилтон
90
Запасные
16
Городов
Евгений Городов
4
Родолфо
Родолфо
3
Тейку
Тейку
45
Шахтиев
Халид Шахтиев
99
Кацаев
Адлан Кацаев
14
Айссати
Исмаил Айссати
10
Кану
Кану
23
Пирис
Факундо Пирис
10
Щепович
Марко Щепович
17
Мбенг
Аблае Мбенг