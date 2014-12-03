Матч завершен
Ахмат
Грозный
0:1
Матч завершен
Торпедо
Москва
Путило 45
РПЛ, 16 тур

РПЛ,

16 тур

Россия
3 дек. 2014, 20:00 МСК
3.12.2014, 20:00 МСК
среда
Сергей Лапочкин
Сергей Лапочкин
Главный Судья
Составы
Ахмат
мин
1
Годзюр
Ярослав Годзюр
90
13
Кудряшов
Федор Кудряшов
90
15
Семенов
Андрей Семенов
90
24
Коморовски
Марцин Коморовски
90
40
Уциев
Ризван Уциев
90
31
Рыбус
Мацей Рыбус
84
19
Иванов
Олег Иванов
90
21
Кузяев
Далер Кузяев
80
55
Лебеденко
Игорь Лебеденко
73
8
Маурисио
Маурисио
90
9
Аилтон
Аилтон
90
Запасные
16
Городов
Евгений Городов
5
Феррейра
Антонио Феррейра
14
Айссати
Исмаил Айссати
10
Кану
Кану
7
Кадыров
Халид Кадыров
6
Адилсон
Адилсон
23
Пирис
Факундо Пирис
93
Ахъядов
Апти Ахъядов
18
Бокила
Лотетека Бокила
Торпедо
мин
30
Жевнов
Юрий Жевнов
90
9
Комбаров
Кирилл Комбаров
90
33
Рыков
Владимир Рыков
90
25
Новосельцев
Иван Новосельцев
90
3
Кокошка
Адам Кокошка
90
11
Мирзов
Резиуан Мирзов
90
20
Стеклов
Вадим Стеклов
90
16
Стеванович
Далибор Стеванович
90
14
Путило
Антон Путило
45'
45'
90
23
Билялетдинов
Динияр Билялетдинов
89
77
Салугин
Александр Салугин
90
Запасные
98
Будаков
Александр Будаков
13
Блажевич
Горан Блажевич
5
Князев
Иван Князев
8
Франьич
Иван Франьич
17
Багаев
Михаил Багаев
40
Кулешов
Юрий Кулешов
18
Пугин
Алексей Пугин
88
Шевченко
Игорь Шевченко
10
Давыдов
Сергей Давыдов
27
Угу Виейра
Угу Виейра