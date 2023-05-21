Торино - Фиорентина: 21 мая 2023 смотреть онлайн
Торино
Турин
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Торино - Фиорентина: 21 мая 2023 смотреть онлайн

Фиорентина
Флоренция
Серия А, 36 тур

Серия А,

Италия
21 мая 2023, -:- МСК
21.05.2023, -:- МСК
воскресенье
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Прошлые матчи

10.01.2022 10 янв. 2022 пн 19:00
Торино
4 : 0
Фиорентина
10.01.2022 10 янв. 2022 пн 19:00
Торино
4
Фиорентина
0
28.08.2021 28 авг. 2021 сб 21:45
Фиорентина
2 : 1
Торино
28.08.2021 28 авг. 2021 сб 21:45
Фиорентина
2
Торино
1
29.01.2021 29 янв. 2021 пт 22:45
Торино
1 : 1
Фиорентина
29.01.2021 29 янв. 2021 пт 22:45
Торино
1
Фиорентина
1
19.09.2020 19 сент. 2020 сб 19:00
Фиорентина
1 : 0
Торино
19.09.2020 19 сент. 2020 сб 19:00
Фиорентина
1
Торино
0
19.07.2020 19 июля 2020 вс 20:30
Фиорентина
2 : 0
Торино
19.07.2020 19 июля 2020 вс 20:30
Фиорентина
2
Торино
0
08.12.2019 08 дек. 2019 вс 17:00
Торино
2 : 1
Фиорентина
08.12.2019 08 дек. 2019 вс 17:00
Торино
2
Фиорентина
1
31.03.2019 31 марта 2019 вс 16:00
Фиорентина
1 : 1
Торино
31.03.2019 31 марта 2019 вс 16:00
Фиорентина
1
Торино
1
13.01.2019 13 янв. 2019 вс 17:00
Торино
0 : 2
Фиорентина
13.01.2019 13 янв. 2019 вс 17:00
Торино
0
Фиорентина
2
27.10.2018 27 окт. 2018 сб 21:30
Торино
1 : 1
Фиорентина
27.10.2018 27 окт. 2018 сб 21:30
Торино
1
Фиорентина
1
18.03.2018 18 марта 2018 вс 17:00
Торино
1 : 2
Фиорентина
18.03.2018 18 марта 2018 вс 17:00
Торино
1
Фиорентина
2
25.10.2017 25 окт. 2017 ср 21:45
Фиорентина
3 : 0
Торино
25.10.2017 25 окт. 2017 ср 21:45
Фиорентина
3
Торино
0
27.02.2017 27 февр. 2017 пн 22:45
Фиорентина
2 : 2
Торино
27.02.2017 27 февр. 2017 пн 22:45
Фиорентина
2
Торино
2
02.10.2016 02 окт. 2016 вс 19:00
Торино
2 : 1
Фиорентина
02.10.2016 02 окт. 2016 вс 19:00
Торино
2
Фиорентина
1
24.01.2016 24 янв. 2016 вс 14:30
Фиорентина
2 : 0
Торино
24.01.2016 24 янв. 2016 вс 14:30
Фиорентина
2
Торино
0
30.08.2015 30 авг. 2015 вс 21:45
Торино
3 : 1
Фиорентина
30.08.2015 30 авг. 2015 вс 21:45
Торино
3
Фиорентина
1
22.02.2015 22 февр. 2015 вс 22:45
Фиорентина
1 : 1
Торино
22.02.2015 22 февр. 2015 вс 22:45
Фиорентина
1
Торино
1
28.09.2014 28 сент. 2014 вс 16:00
Торино
1 : 1
Фиорентина
28.09.2014 28 сент. 2014 вс 16:00
Торино
1
Фиорентина
1
18.05.2014 18 мая 2014 вс 21:45
Фиорентина
2 : 2
Торино
18.05.2014 18 мая 2014 вс 21:45
Фиорентина
2
Торино
2
12.01.2014 12 янв. 2014 вс 14:30
Торино
0 : 0
Фиорентина
12.01.2014 12 янв. 2014 вс 14:30
Торино
0
Фиорентина
0
21.04.2013 21 апр. 2013 вс 16:00
Фиорентина
4 : 3
Торино
21.04.2013 21 апр. 2013 вс 16:00
Фиорентина
4
Торино
3

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