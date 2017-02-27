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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Фиорентина
Флоренция
Сапонара 8
Калинич 38
2:2
Матч завершен
Торино
Турин
Белотти 65
Белотти 85
Серия А, 26 тур
Серия А,
26 тур
Италия
27 февр. 2017, 22:45 МСК
27.02.2017, 22:45 МСК
понедельник
Пьеро Джакомелли
Пьеро Джакомелли
Главный Судья
Составы
Фиорентина
мин
12
Тэтэрушану
Чиприан Тэтэрушану
90
20
Валеро
Борха Валеро
90
2
Гонсало
Гонсало
90
13
Астори
Давиде Астори
90
18
Сальседо
Карлос Сальседо
90
6
Санчес
Карлос Санчес
76
21
Сапонара
Риккардо Сапонара
8'
8'
80
72
Кьеза
Федерико Кьеза
90
5
Бадель
Милан Бадель
90
9
Калинич
Никола Калинич
38'
38'
90
16
Тельо
Кристиан Тельо
88
Запасные
57
Спортиелло
Марко Спортиелло
23
Саталино
Джакомо Саталино
40
Томович
Ненад Томович
4
Де Майо
Себастьян Де Майо
31
Милич
Хрвойе Милич
15
Оливера
Максимильяно Оливера
72
Иличич
Йосип Иличич
19
Кристофоро
Себастьян Кристофоро
24
Хаджи
Янис Хаджи
27
Майстро
Фабио Майстро
30
Бабакар
Хума Бабакар
Торино
мин
21
Харт
Джо Харт
90
8
Базелли
Даниэле Базелли
90
24
Моретти
Эмилиано Моретти
90
93
Айети
Арлинд Айети
45
23
Баррека
Антонио Баррека
90
7
Дзаппакоста
Давиде Дзаппакоста
90
25
Лукич
Саша Лукич
90
15
Бенасси
Марко Бенасси
58
31
Бойе
Лукас Бойе
69
9
Белотти
Андреа Белотти
65'
85'
65', 85'
90
14
Фальке
Яго Фальке
90
Запасные
1
Паделли
Даниэле Паделли
91
Рейнаудо
Альберто Рейнаудо
29
Де Сильвестри
Лоренцо Де Сильвестри
3
Молинаро
Кристиан Молинаро
13
Россеттини
Лука Россеттини
26
Авелар
Данило Авелар
6
Аква
Африйе Аква
18
Вальдифиори
Мирко Вальдифиори
16
Густафсон
Самуэль Густафсон
11
Лопес
Макси Лопес
10
Льяич
Адем Льяич
19
Итурбе
Хуан Итурбе