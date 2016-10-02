Матч завершен
Торино
Турин
Фальке 15
Бенасси 60
2:1
Матч завершен
Фиорентина
Флоренция
Бабакар 84
Серия А, 7 тур

Серия А,

7 тур

Италия
2 окт. 2016, 19:00 МСК
2.10.2016, 19:00 МСК
воскресенье
Составы
Торино
мин
21
Харт
Джо Харт
90
13
Россеттини
Лука Россеттини
90
4
Кастан
Леандро Кастан
90
23
Баррека
Антонио Баррека
90
15
Бенасси
Марко Бенасси
60'
60'
88
7
Дзаппакоста
Давиде Дзаппакоста
90
18
Вальдифиори
Мирко Вальдифиори
90
6
Аква
Африйе Аква
90
31
Бойе
Лукас Бойе
59
9
Белотти
Андреа Белотти
90
14
Фальке
Яго Фальке
15'
15'
73
Запасные
1
Паделли
Даниэле Паделли
90
Куккьетти
Томмазо Куккьетти
24
Моретти
Эмилиано Моретти
29
Де Сильвестри
Лоренцо Де Сильвестри
5
Бово
Чезаре Бово
8
Базелли
Даниэле Базелли
25
Лукич
Саша Лукич
16
Густафсон
Самуэль Густафсон
11
Лопес
Макси Лопес
10
Льяич
Адем Льяич
17
Мартинес
Джозеф Мартинес
30
Араму
Маттиа Араму
Фиорентина
мин
12
Тэтэрушану
Чиприан Тэтэрушану
90
40
Томович
Ненад Томович
90
13
Астори
Давиде Астори
90
18
Сальседо
Карлос Сальседо
90
31
Милич
Хрвойе Милич
90
6
Санчес
Карлос Санчес
90
20
Валеро
Борха Валеро
90
5
Бадель
Милан Бадель
68
72
Иличич
Йосип Иличич
45
10
Бернардески
Федерико Бернардески
68
9
Калинич
Никола Калинич
90
Запасные
1
Леццерини
Лука Леццерини
97
Дронговски
Бартломей Дронговски
2
Гонсало
Гонсало
4
Де Майо
Себастьян Де Майо
17
Дикс
Кевин Дикс
15
Оливера
Максимильяно Оливера
19
Кристофоро
Себастьян Кристофоро
8
Весино
Матиас Весино
25
Кьеза
Федерико Кьеза
30
Бабакар
Хума Бабакар
84'
7
Сарате
Мауро Сарате
16
Тельо
Кристиан Тельо