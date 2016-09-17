Матч завершен
Лацио
Рим
Милинкович-Савич 67
Раду 72
Иммобиле 76
3:0
Матч завершен
Пескара
Пескара
Серия А, 4 тур

Серия А,

4 тур

Италия
17 сент. 2016, 19:00 МСК
17.09.2016, 19:00 МСК
суббота
Фабио Мареска
Фабио Мареска
Главный Судья
Составы
Лацио
мин
22
Маркетти
Федерико Маркетти
90
3
де Врей
Стефан де Врей
90
26
Раду
Штефан Раду
72'
72'
90
15
Баштуш
Баштуш
90
19
Лулич
Сенад Лулич
90
16
Пароло
Марко Пароло
90
10
Андерсон
Фелипе Андерсон
73
21
Милинкович-Савич
Сергей Милинкович-Савич
67'
67'
81
5
Катальди
Данило Катальди
90
1
Иммобиле
Чиро Иммобиле
76'
76'
90
9
Джорджевич
Филип Джорджевич
60
Запасные
1
Стракоша
Томас Стракоша
55
Варгич
Иван Варгич
8
Баста
Душан Баста
2
Худт
Уэсли Худт
13
Уоллес
Уоллес
18
Альберто
Луис Альберто
23
Ляйтнер
Мориц Ляйтнер
6
Лукаку
Джордан Лукаку
25
Ломбарди
Кристиано Ломбарди
4
Патрик
Патрик
96
Мургиа
Алессандро Мургиа
14
Кейта
Бальде Кейта
Пескара
мин
31
Биццарри
Альбано Биццарри
90
20
Верре
Валерио Верре
90
14
Кампаньяро
Уго Кампаньяро
90
3
Бираги
Кристиано Бираги
90
37
Гьембер
Норберт Гьембер
49
8
Мемушай
Ледиан Мемушай
90
6
Кристанте
Бриан Кристанте
73
16
Бругман
Гастон Бругман
90
2
Бенали
Ахмад Бенали
45
17
Капрари
Джанлука Капрари
90
Запасные
1
Фьорилло
Винченцо Фьорилло
2
Кресценци
Алессандро Кресценци
44
Форнасьер
Микеле Форнасьер
13
Жупарич
Дарио Жупарич
11
Дзампано
Франческо Дзампано
26
Виттурини
Давиде Виттурини
21
Пепе
Симоне Пепе
5
Бруно
Алессандро Бруно
28
Митрица
Александру Митрица
27
Петтинари
Стефано Петтинари
9
Манай
Рей Манай