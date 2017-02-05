Матч завершен
Пескара
Пескара
Бенали 29
Бругман 41
2:6
Матч завершен
Лацио
Рим
Пароло 10
Пароло 14
Пароло 49
Кейта 57
Иммобиле 69
Пароло 77
Серия А, 23 тур

Серия А,

23 тур

Италия
5 февр. 2017, 17:00 МСК
5.02.2017, 17:00 МСК
воскресенье
Пьеро Джакомелли
Пьеро Джакомелли
Главный Судья
Составы
Пескара
мин
16
Бругман
Гастон Бругман
41'
41'
70
31
Биццарри
Альбано Биццарри
90
86
Стендардо
Гульермо Стендардо
90
3
Бираги
Кристиано Бираги
74
37
Гьембер
Норберт Гьембер
90
11
Дзампано
Франческо Дзампано
90
13
Мунтари
Салли Мунтари
58
7
Верре
Валерио Верре
90
10
Бенали
Ахмад Бенали
29'
29'
90
17
Капрари
Джанлука Капрари
90
9
Кастанос
Григорис Кастанос
90
Запасные
1
Фьорилло
Винченцо Фьорилло
2
Кресценци
Алессандро Кресценци
26
Виттурини
Давиде Виттурини
23
Малоку
Леонардо Малоку
25
Делли Карри
Филиппо Делли Карри
21
Пепе
Симоне Пепе
5
Бруно
Алессандро Бруно
28
Митрица
Александру Митрица
98
Дель Соле
Фердинандо Дель Соле
36
Кубас
Адриан Кубас
20
Черри
Альберто Черри
Лацио
мин
21
Милинкович-Савич
Сергей Милинкович-Савич
90
22
Маркетти
Федерико Маркетти
90
8
Баста
Душан Баста
90
3
де Врей
Стефан де Врей
90
2
Худт
Уэсли Худт
90
20
Билья
Лукас Билья
78
6
Лукаку
Джордан Лукаку
90
16
Пароло
Марко Пароло
10'
14'
49'
77'
10', 14', 49', 77'
90
14
Кейта
Бальде Кейта
57'
57'
65
17
Иммобиле
Чиро Иммобиле
69'
69'
86
10
Андерсон
Фелипе Андерсон
90
Запасные
55
Варгич
Иван Варгич
1
Стракоша
Томас Стракоша
26
Раду
Штефан Раду
15
Баштуш
Баштуш
13
Уоллес
Уоллес
18
Альберто
Луис Альберто
19
Лулич
Сенад Лулич
4
Патрик
Патрик
96
Мургиа
Алессандро Мургиа
9
Джорджевич
Филип Джорджевич
11
Крекко
Лука Крекко
71
Тункара
Мамаду Тункара