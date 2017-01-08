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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Лацио
Рим
Иммобиле 90
1:0
Матч завершен
Кротоне
Кротоне
Серия А, 19 тур
Серия А,
19 тур
Италия
8 янв. 2017, 17:00 МСК
8.01.2017, 17:00 МСК
воскресенье
Составы
Лацио
мин
21
Милинкович-Савич
Сергей Милинкович-Савич
90
22
Маркетти
Федерико Маркетти
90
8
Баста
Душан Баста
90
26
Раду
Штефан Раду
90
3
де Врей
Стефан де Врей
90
2
Худт
Уэсли Худт
90
20
Билья
Лукас Билья
82
16
Пароло
Марко Пароло
90
18
Альберто
Луис Альберто
82
17
Иммобиле
Чиро Иммобиле
90'
90'
90
25
Ломбарди
Кристиано Ломбарди
90
Запасные
1
Стракоша
Томас Стракоша
55
Варгич
Иван Варгич
15
Баштуш
Баштуш
13
Уоллес
Уоллес
44
Прце
Фране Прце
23
Ляйтнер
Мориц Ляйтнер
5
Катальди
Данило Катальди
4
Патрик
Патрик
97
Росси
Алессандро Росси
Кротоне
мин
12
Стоян
Адриан Стоян
52
5
Феста
Марко Феста
90
31
Сампиризи
Марио Сампиризи
90
17
Чеккерини
Федерико Чеккерини
90
13
Феррари
Джанмарко Феррари
90
8
Крисетиг
Лоренцо Крисетиг
90
18
Барберис
Андреа Барберис
90
87
Мартелла
Бруно Мартелла
90
6
Роден
Маркус Роден
90
29
Тротта
Марселло Тротта
81
11
Фальчинелли
Диего Фальчинелли
90
Запасные
33
Висково
Аньелло Висково
95
Кожокару
Валентин Кожокару
22
Рози
Алеандро Рози
23
Дюсенн
Ное Дюсенн
28
Капецци
Леонардо Капецци
14
Гнаоре
Эдди Гнаоре
20
Сальцано
Аньелло Сальцано
7
Палладино
Раффаэле Палладино
77
Фацци
Николо Фацци
42
Сульич
Казим Сульич
9
Налини
Андреа Налини
99
Сими
Сими