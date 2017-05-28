Матч завершен
Кротоне
Кротоне
Налини 14
Фальчинелли 22
Налини 60
3:1
Матч завершен
Лацио
Рим
Иммобиле 26
Серия А, 38 тур

Серия А,

38 тур

Италия
28 мая 2017, 21:45 МСК
28.05.2017, 21:45 МСК
воскресенье
Джанлука Рокки
Джанлука Рокки
Главный Судья
Составы
Кротоне
мин
9
Налини
Андреа Налини
14'
60'
14', 60'
88
1
Кордас
Алекс Кордас
90
31
Сампиризи
Марио Сампиризи
90
17
Чеккерини
Федерико Чеккерини
90
13
Феррари
Джанмарко Феррари
90
8
Крисетиг
Лоренцо Крисетиг
90
24
Тонев
Александар Тонев
90
18
Барберис
Андреа Барберис
90
87
Мартелла
Бруно Мартелла
90
6
Роден
Маркус Роден
90
11
Фальчинелли
Диего Фальчинелли
22'
22'
90
Запасные
5
Феста
Марко Феста
33
Висково
Аньелло Висково
22
Рози
Алеандро Рози
15
Месба
Джамел Месба
3
Клейтон
Клейтон
23
Дюсенн
Ное Дюсенн
28
Капецци
Леонардо Капецци
92
Борелло
Джузеппе Борелло
20
Котник
Андрей Котник
27
Акости
Боаду Максвелл Акости
42
Сульич
Казим Сульич
99
Сими
Сими
Лацио
мин
20
Билья
Лукас Билья
69
1
Стракоша
Томас Стракоша
90
96
Мургиа
Алессандро Мургиа
90
26
Раду
Штефан Раду
90
15
Баштуш
Баштуш
90
13
Уоллес
Уоллес
79
4
Патрик
Патрик
90
10
Андерсон
Фелипе Андерсон
69
21
Милинкович-Савич
Сергей Милинкович-Савич
90
8
Баста
Душан Баста
90
17
Иммобиле
Чиро Иммобиле
26'
26'
90
Запасные
55
Варгич
Иван Варгич
31
Адамонис
Марюс Адамонис
3
де Врей
Стефан де Врей
43
Спиццикино
Джорджо Спиццикино
25
Ломбарди
Кристиано Ломбарди
99
Мохамед
Абукар Мохамед
37
Кардоселли
Кассио Кардоселли
11
Крекко
Лука Крекко
71
Тункара
Мамаду Тункара
97
Росси
Алессандро Росси