Матч завершен
Крылья Советов
Самара
3:1
Матч завершен
Балтика
Калининград
РПЛ, 5 тур

РПЛ,

5 тур

Россия
30 марта 1996, -:- МСК
30.03.1996, -:- МСК
суббота
Составы