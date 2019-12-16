Матч завершен
Кристал Пэлас
Лондон
Заха 76
1:1
Матч завершен
Брайтон & Хов
Брайтон & Хов
Мопе 54
АПЛ, 17 тур

АПЛ,

17 тур

Англия
16 дек. 2019, 22:45 МСК
16.12.2019, 22:45 МСК
понедельник
Составы
Кристал Пэлас
мин
5
Томкинс
Джеймс Томкинс
90
34
Келли
Мартин Келли
90
31
Гуаита
Висенте Гуаита
90
6
Данн
Скотт Данн
90
8
Куяте
Шейку Куяте
90
9
Айю
Жордан Айю
90
18
МакАртур
Джеймс МакАртур
90
17
Бентеке
Кристиан Бентеке
90
4
Миливойевич
Лука Миливойевич
90
11
Заха
Вилфрид Заха
76'
76'
90
44
Ридевальд
Хайро Ридевальд
90
Запасные
13
Хеннесcи
Уэйн Хеннесcи
22
МакКарти
Джеймс МакКарти
7
Майер
Макс Майер
23
Камараса
Виктор Камараса
21
Уикхэм
Коннор Уикхэм
Брайтон & Хов
мин
13
Гросс
Паскаль Гросс
90
22
Монтойя
Мартин Монтойя
90
18
Моуй
Аарон Моуй
90
33
Берн
Дэн Берн
90
24
Проппер
Дэйви Проппер
90
11
Троссард
Леандро Троссард
90
1
Райан
Мэтью Райан
90
5
Данк
Льюис Данк
90
7
Мопе
Нил Мопе
54'
54'
90
15
Уэбстер
Адам Уэбстер
90
8
Биссума
Ив Биссума
90
Запасные
27
Баттон
Дэвид Баттон
4
Даффи
Шейн Даффи
21
Скелотто
Эсекьель Скелотто
16
Джаханбакш
Алиреза Джаханбакш
30
Бернардо
Бернардо
46
Альсате
Стивен Альсате
17
Мюррэй
Гленн Мюррэй