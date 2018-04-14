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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Олимпиада
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Матч завершен
Кристал Пэлас
Лондон
Заха 5
Томкинс 14
Заха 24
3:2
Матч завершен
Брайтон & Хов
Брайтон & Хов
Мюррэй 18
Искьердо 34
АПЛ, 34 тур
АПЛ,
34 тур
Англия
14 апр. 2018, 17:00 МСК
14.04.2018, 17:00 МСК
суббота
Составы
Кристал Пэлас
мин
13
Хеннесcи
Уэйн Хеннесcи
90
12
Сахо
Мамаду Сахо
90
5
Томкинс
Джеймс Томкинс
14'
14'
90
2
Уорд
Джоэл Уорд
90
3
ван Анхолт
Патрик ван Анхолт
90
7
Кабай
Йоан Кабай
90
10
Таунсенд
Эндрос Таунсенд
90
18
МакАртур
Джеймс МакАртур
90
4
Миливойевич
Лука Миливойевич
90
8
Лофтус-Чик
Рубен Лофтус-Чик
90
11
Заха
Вилфрид Заха
5'
24'
5', 24'
90
Запасные
1
Сперони
Хулиан Сперони
34
Келли
Мартин Келли
29
Ван-Биссака
Аарон Ван-Биссака
14
Ли Чхун-Ен
Ли Чхун-Ен
44
Ридевальд
Хайро Ридевальд
17
Бентеке
Кристиан Бентеке
9
Сорлот
Александр Сорлот
Брайтон & Хов
мин
1
Райан
Мэтью Райан
90
3
Бонг
Гаэтан Бонг
90
22
Даффи
Шейн Даффи
90
5
Данк
Льюис Данк
90
13
Гросс
Паскаль Гросс
90
7
Каял
Бирам Каял
90
21
Скелотто
Эсекьель Скелотто
90
6
Стивенс
Дейл Стивенс
90
25
Локадия
Юрген Локадия
90
17
Мюррэй
Гленн Мюррэй
18'
18'
90
19
Искьердо
Хосе Искьердо
34'
34'
90
Запасные
26
Крул
Тим Крул
2
Бруно
Бруно
18
Голдсон
Коннор Голдсон
11
Кноккарт
Антони Кноккарт
20
Мач
Солли Мач
16
Ульоа
Леонардо Ульоа
9
Бэлдок
Сэм Бэлдок