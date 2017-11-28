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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Брайтон & Хов
Брайтон & Хов
0:0
Матч завершен
Кристал Пэлас
Лондон
АПЛ, 14 тур
АПЛ,
14 тур
Англия
28 нояб. 2017, 22:45 МСК
28.11.2017, 22:45 МСК
вторник
Составы
Брайтон & Хов
мин
1
Райан
Мэтью Райан
90
2
Бруно
Бруно
90
22
Даффи
Шейн Даффи
90
29
Зуттнер
Маркус Зуттнер
90
5
Данк
Льюис Данк
90
13
Гросс
Паскаль Гросс
90
24
Проппер
Дэйви Проппер
90
11
Кноккарт
Антони Кноккарт
90
6
Стивенс
Дейл Стивенс
90
17
Мюррэй
Гленн Мюррэй
90
19
Искьердо
Хосе Искьердо
90
Запасные
26
Крул
Тим Крул
18
Голдсон
Коннор Голдсон
7
Каял
Бирам Каял
21
Скелотто
Эсекьель Скелотто
20
Мач
Солли Мач
10
Хемед
Томер Хемед
37
Браун
Исайя Браун
Кристал Пэлас
мин
13
Хеннесcи
Уэйн Хеннесcи
90
12
Сахо
Мамаду Сахо
90
5
Томкинс
Джеймс Томкинс
90
2
Уорд
Джоэл Уорд
90
7
Кабай
Йоан Кабай
90
10
Таунсенд
Эндрос Таунсенд
90
4
Миливойевич
Лука Миливойевич
90
8
Лофтус-Чик
Рубен Лофтус-Чик
90
15
Шлупп
Джеффри Шлупп
90
17
Бентеке
Кристиан Бентеке
90
11
Заха
Вилфрид Заха
90
Запасные
1
Сперони
Хулиан Сперони
6
Данн
Скотт Данн
3
ван Анхолт
Патрик ван Анхолт
24
Фосу-Менса
Тимоти Фосу-Менса
42
Панчеон
Джейсон Панчеон
26
Сако
Бакари Сако
18
МакАртур
Джеймс МакАртур