Матч завершен
Брайтон & Хов
Брайтон & Хов
0:1
Матч завершен
Кристал Пэлас
Лондон
Айю 70
АПЛ, 28 тур

АПЛ,

28 тур

Англия
29 февр. 2020, 15:30 МСК
29.02.2020, 15:30 МСК
суббота
Составы
Брайтон & Хов
мин
1
Райан
Мэтью Райан
90
22
Монтойя
Мартин Монтойя
78
33
Берн
Дэн Берн
90
5
Данк
Льюис Данк
90
15
Уэбстер
Адам Уэбстер
90
18
Моуй
Аарон Моуй
90
24
Проппер
Дэйви Проппер
90
11
Троссард
Леандро Троссард
90
20
Мач
Солли Мач
66
8
Биссума
Ив Биссума
82
7
Мопе
Нил Мопе
90
Запасные
27
Баттон
Дэвид Баттон
13
Гросс
Паскаль Гросс
21
Скелотто
Эсекьель Скелотто
6
Стивенс
Дейл Стивенс
16
Джаханбакш
Алиреза Джаханбакш
46
Альсате
Стивен Альсате
17
Мюррэй
Гленн Мюррэй
Кристал Пэлас
мин
31
Гуаита
Висенте Гуаита
90
24
Кэхилл
Гари Кэхилл
90
6
Данн
Скотт Данн
90
2
Уорд
Джоэл Уорд
90
3
ван Анхолт
Патрик ван Анхолт
90
22
МакКарти
Джеймс МакКарти
46
8
Куяте
Шейку Куяте
90
18
МакАртур
Джеймс МакАртур
90
9
Айю
Жордан Айю
70'
70'
90
17
Бентеке
Кристиан Бентеке
87
11
Заха
Вилфрид Заха
90
Запасные
13
Хеннесcи
Уэйн Хеннесcи
34
Келли
Мартин Келли
10
Таунсенд
Эндрос Таунсенд
4
Миливойевич
Лука Миливойевич
7
Майер
Макс Майер
44
Ридевальд
Хайро Ридевальд
20
Тосун
Дженк Тосун