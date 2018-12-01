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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Енисей
Красноярск
Кичин 81
1:1
Матч завершен
Ахмат
Грозный
Мохаммади 70
РПЛ, 16 тур
РПЛ,
16 тур
Россия
1 дек. 2018, 14:00 МСК
1.12.2018, 14:00 МСК
суббота
Виталий Мешков
Виталий Мешков
Главный Судья
Составы
Енисей
мин
55
Юрченко
Давид Юрченко
90
48
Кутьин
Александр Кутьин
46
3
Ятченко
Дмитрий Ятченко
75
33
Занев
Петар Занев
90
63
Гаджибеков
Али Гаджибеков
90
2
Кичин
Валерий Кичин
81'
81'
90
15
Фатуллаев
Азим Фатуллаев
68
10
Комков
Михаил Комков
90
8
Огуде
Фегор Огуде
90
7
Зотов
Александр Зотов
90
11
Саркисов
Артур Саркисов
90
Запасные
47
Филиппов
Михаил Филиппов
1
Нестеренко
Юрий Нестеренко
4
Гасанов
Шамиль Гасанов
6
Торбинский
Дмитрий Торбинский
27
Рожков
Павел Рожков
14
Семакин
Максим Семакин
5
Комолов
Павел Комолов
70
Гавазай
Энис Гавазай
9
Бодул
Дарко Бодул
91
Обрадович
Марко Обрадович
Ахмат
мин
17
Мбенг
Аблае Мбенг
82
16
Городов
Евгений Городов
90
3
Плиев
Заурбек Плиев
90
15
Семенов
Андрей Семенов
90
4
Анхель
Вилькер Анхель
90
13
Мохаммади
Милад Мохаммади
70'
70'
90
40
Уциев
Ризван Уциев
90
6
Гащенков
Михаил Гащенков
90
8
Думбия
Идрисса Думбия
78
14
Раванелли
Раванелли
90
95
Митришев
Магомед Митришев
70
Запасные
33
Гудиев
Виталий Гудиев
2
Родолфо
Родолфо
70
Бацуев
Аюб Бацуев
77
Бериша
Бернард Бериша
59
Харин
Евгений Харин
9
Садаев
Заур Садаев
18
Балай
Беким Балай