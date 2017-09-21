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Кубок России
Енисей VS Ахмат
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Енисей - Ахмат: 21 сентября 2017 смотреть онлайн
Матч завершен
Енисей
Красноярск
3:0
Енисей - Ахмат: 21 сентября 2017 смотреть онлайн
Матч завершен
Ахмат
Грозный
Кубок России, 1/16 финала
Кубок России,
Россия
21 сент. 2017, 15:00 МСК
21.09.2017, 15:00 МСК
четверг
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События
Матч окончен 3:0
Конец первого тайма (0:0)
Начало матча
Прошлые матчи
01.12.2018
01 дек. 2018
сб
14:00
Енисей
1 : 1
Ахмат
01.12.2018
01 дек. 2018
сб
14:00
Енисей
1
Ахмат
1
05.08.2018
05 авг. 2018
вс
21:30
Ахмат
1 : 0
Енисей
05.08.2018
05 авг. 2018
вс
21:30
Ахмат
1
Енисей
0
21.09.2017
21 сент. 2017
чт
15:00
Енисей
3 : 0
Ахмат
21.09.2017
21 сент. 2017
чт
15:00
Енисей
3
Ахмат
0
Новости
Соболев из «Спартака» удалился в первом тайме: страшно влетел в ногу соперника. С поля его уводил Ребров
#Александр Соболев
04 декабря 2021, 18:28
В РПЛ – новый король штрафных. Игрок «Ахмата» Уткин за полсезона забил три гола прямым ударом
#Даниил Уткин
20 ноября 2021, 19:00
Игрок «Ахмата» забыл о принципах фэйр-плей. Подхватил выбитый соперником мяч – и начал голевую атаку
#Бернард Бериша
26 августа 2021, 22:32
Матч РПЛ прервала змея – ее заметил вратарь «Ахмата». Работникам стадиона пригодились вилы 🐍
#РПЛ
02 августа 2021, 22:07
Самый странный трансфер июня – Яя Туре тренирует «Ахмат». Он знает русский, а агент два года предлагал его клубам РПЛ
#Яя Туре
15 июня 2021, 18:25
Шесть историй про «Ахмат» и драки
#Ахмат
27 мая 2021, 23:12
Форвард «Ахмата» чуть не оставил «Спартак» без Лиги чемпионов. В 28 лет он проводит рекордный сезон
#Владимир Ильин
16 мая 2021, 16:00
Этой зимой в РПЛ приехали футболисты из 18 стран – от Косово до Бурунди
#РПЛ
25 февраля 2021, 19:45
#
Новости матча
В РПЛ началась зимняя пауза. «Зенит» ушел на нее лидером, «Сочи» на третьем месте, «Спартак» – девятый
1
13 декабря 2021, 21:01
1
«Ахмат» три из четырех голов в ворота «Химок» забил с пенальти. Все – от двух футболистов
1
12 декабря 2021, 18:33
1
«Спартак» в меньшинстве победил «Ахмат» и выиграл впервые за семь матчей в РПЛ
04 декабря 2021, 18:59
Соболев впервые в карьере получил красную карточку в РПЛ. Это случилось в матче против «Ахмата»
04 декабря 2021, 17:50
Болельщики «Спартака» ушли с фанатского сектора на матче против «Ахмата». Они поддержали акцию фанатов ЦСКА
04 декабря 2021, 17:30
Соболев получил награду Европейского комитета фэйр-плей. Он помог футболисту «Ахмата», который потерял сознание
25 ноября 2021, 17:05
«Локомотив» в меньшинстве проиграл «Ахмату». Уткин набрал 1+1 и забил третий гол в сезоне со штрафного
20 ноября 2021, 18:26
У «Нижнего Новгорода» серия из четырех поражений подряд. Сейчас он проиграл «Ахмату»
07 ноября 2021, 21:09
Как часто в финал Кубка России выходят клубы из ФНЛ. И что из этого получается
#Крылья Советов
21 апреля 2021, 19:55
Вратарь «Ахмата» встал на пенальти не по центру, а у штанги. Помогло?
#Виталий Гудиев
21 апреля 2021, 19:27
«Уфа» написала твит с матом (и не удалила!) Все в восторге сочиняют мемы
#Уфа
08 апреля 2021, 12:43
Кто попадет в Лигу чемпионов? Какие шансы на вылет? Расклады на последние туры РПЛ
#РПЛ
10 июля 2020, 13:35
«Краснодар» расстреливают весь сезон: уже в восьмом матче пропускают по 3+
#Краснодар
03 апреля 2021, 19:54
«У «Зенита» все так – через жопу». Тренер «Ахмата» критикует судей в твиттере, а теперь набросил за обычный фол
#Юрий Нагайцев
13 марта 2021, 23:12
Сказочный дебют 17-летнего игрока в старте «Динамо» – сначала заработал пенальти, а потом забил сам ✨
#Арсен Захарян
28 февраля 2021, 18:37
«Ахмат» и Кадыров под санкциями США. За что? Какие будут последствия?
#Ахмат
10 декабря 2020, 22:20
Фанаты израильского «Бейтара» кричали с трибун «Смерть арабам» и устраивали расистские акции. Теперь клуб покупает араб
#Бейтар
08 декабря 2020, 18:35
Представитель «Ахмата» избил судью на матче молодежек. Имя неизвестно (но есть инсайд). Версия клуба – это фанат
#Ахмат
23 октября 2020, 21:24
«Спартаку» снова отменили голы (два!). Теперь за руку и офсайд
#Спартак
14 августа 2020, 20:53
Только четыре команды из ФНЛ выходили в финал Кубка России. Судьбы разные: победы, Кубок УЕФА и проблемы с деньгами
#Кубок России
25 июля 2020, 17:01
Шалимов говорит про нытиков и дармоедов. Но сам жаловался в медиа и провалил работу
#Игорь Шалимов
04 мая 2020, 14:45
Запасной вратарь «Ахмата» сыграл впервые за год – и пропустил 4 гола 😭
#Александр Мелихов
22 июля 2020, 21:48
Матчи «Спартак» – «Ахмат» – всегда шоу. Дебют Карпина, потасовка тренеров, чемпионский праздник
#Спартак
15 июля 2020, 20:45
Самые популярные видео на ютуб-каналах русских клубов: Паша Техник, троллинг судьи и гол Смолова с центра поля
#РПЛ
15 июня 2020, 20:30
Как тренироваться дома. Советуют профессиональные футболисты
#Футбол
13 апреля 2020, 09:10
У клубов РПЛ большие проблемы с новым лимитом – купить новичков летом будет тяжело
#РПЛ
08 февраля 2020, 19:20
РПЛ продолжается не без проблем: звук заметно отставал от картинки на игре «Ахмат» – «Динамо»
#РПЛ
13 марта 2020, 21:07
«Локомотив» за 2,5 года ни разу не проиграл (!!!) в РПЛ, когда Эдер забивал
#Эдер
08 марта 2020, 20:58
Фанаты «Зенита» разделись по пояс в Грозном и чуть не получили от местных. Погасить конфликт помогли игроки
#Кубок России
04 марта 2020, 23:34
Важные мелочи 18-го тура РПЛ. Ранняя замена Азмуна и любимый соперник Лесового
#РПЛ
02 декабря 2019, 21:30
Важные мелочи 17-го тура РПЛ. Достижение Новикова в «Динамо», вратарский дебют в «Сочи»
#РПЛ
24 ноября 2019, 21:55