Енисей - Ахмат: 21 сентября 2017 смотреть онлайн

Матч завершен
Енисей
Красноярск
3:0

Енисей - Ахмат: 21 сентября 2017 смотреть онлайн

Матч завершен
Ахмат
Грозный
Кубок России, 1/16 финала

Кубок России,

Россия
21 сент. 2017, 15:00 МСК
21.09.2017, 15:00 МСК
четверг
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События

Матч окончен 3:0
Конец первого тайма (0:0)
Начало матча

Прошлые матчи

01.12.2018 01 дек. 2018 сб 14:00
Енисей
1 : 1
Ахмат
01.12.2018 01 дек. 2018 сб 14:00
Енисей
1
Ахмат
1
05.08.2018 05 авг. 2018 вс 21:30
Ахмат
1 : 0
Енисей
05.08.2018 05 авг. 2018 вс 21:30
Ахмат
1
Енисей
0
21.09.2017 21 сент. 2017 чт 15:00
Енисей
3 : 0
Ахмат
21.09.2017 21 сент. 2017 чт 15:00
Енисей
3
Ахмат
0

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