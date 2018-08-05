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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Матч завершен
Ахмат
Грозный
Иванов 60
1:0
Матч завершен
Енисей
Красноярск
РПЛ, 2 тур
РПЛ,
2 тур
Россия
5 авг. 2018, 21:30 МСК
5.08.2018, 21:30 МСК
воскресенье
Алексей Еськов
Алексей Еськов
Главный Судья
Составы
Ахмат
мин
16
Городов
Евгений Городов
90
5
Плиев
Заурбек Плиев
90
4
Анхель
Вилькер Анхель
90
13
Мохаммади
Милад Мохаммади
90
40
Уциев
Ризван Уциев
90
14
Бериша
Бернард Бериша
78
19
Иванов
Олег Иванов
60'
60'
86
21
Роши
Одисе Роши
90
23
Швец
Антон Швец
90
8
Думбия
Идрисса Думбия
90
18
Балай
Беким Балай
72
Запасные
33
Гудиев
Виталий Гудиев
5
Мусалов
Магомед Мусалов
7
Кадыров
Халид Кадыров
6
Гащенков
Михаил Гащенков
52
Бацуев
Аюб Бацуев
14
Раванелли
Раванелли
11
Исмаэл
Исмаэл
95
Митришев
Магомед Митришев
17
Мбенг
Аблае Мбенг
Енисей
мин
27
Рожков
Павел Рожков
73
55
Юрченко
Давид Юрченко
90
3
Ятченко
Дмитрий Ятченко
90
33
Занев
Петар Занев
90
4
Гасанов
Шамиль Гасанов
90
2
Кичин
Валерий Кичин
90
26
Дугалич
Раде Дугалич
90
10
Комков
Михаил Комков
90
8
Огуде
Фегор Огуде
90
9
Бодул
Дарко Бодул
82
11
Саркисов
Артур Саркисов
60
Запасные
47
Филиппов
Михаил Филиппов
1
Нестеренко
Юрий Нестеренко
3
Гаджибеков
Али Гаджибеков
26
Грицаенко
Алексей Грицаенко
83
Харитонов
Александр Харитонов
77
Костюков
Михаил Костюков
70
Гавазай
Энис Гавазай
14
Фатуллаев
Азим Фатуллаев
17
Зотов
Александр Зотов
91
Обрадович
Марко Обрадович