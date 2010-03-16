Матч завершен
Уиган Атлетик
Уиган
Колдуэлл 27
1:2
Матч завершен
Астон Вилла
Бирмингем
МакКарти 25
Милнер 63
АПЛ, 21 тур

АПЛ,

21 тур

Англия
16 марта 2010, 22:45 МСК
16.03.2010, 22:45 МСК
вторник
Стив Беннетт
Стив Беннетт
Главный Судья
Составы
Уиган Атлетик
мин
0
Киркленд
Крис Киркленд
90
0
Брамбл
Титус Брамбл
90
0
Колдуэлл
Гэри Колдуэлл
27'
27'
90
0
Фигероа
Мэйнор Фигероа
90
0
Бойс
Эммерсон Бойс
90
0
Диаме
Мухамед Диаме
90
0
Н'Зогбиа
Чарльз Н'Зогбиа
56
0
Томас
Хэндри Томас
90
0
МакКарти
Джеймс МакКарти
25'
25'
71
0
Морено
Марсело Морено
90
0
Родальега
Уго Родальега
90
Запасные
0
Стойкович
Владимир Стойкович
0
Шарнер
Пауль Шарнер
0
Амайя
Антонио Амайя
0
Синклейр
Скотт Синклейр
0
Гомес
Жорди Гомес
0
Мозес
Виктор Мозес
0
Скотланд
Джейсон Скотланд
Астон Вилла
мин
0
Фридель
Брэд Фридель
90
0
Уорнок
Стивен Уорнок
90
0
Коллинс
Джеймс Коллинс
90
0
Данн
Ричард Данн
90
0
Куэльяр
Карлос Куэльяр
90
0
Янг
Эшли Янг
90
0
Петров
Стилян Петров
90
0
Даунинг
Стюарт Даунинг
90
0
Милнер
Джеймс Милнер
63'
63'
90
0
Карью
Джон Карью
81
0
Агбонлахор
Габриэль Агбонлахор
81
Запасные
0
Гьюзан
Брэд Гьюзан
0
Янг
Люк Янг
0
Бейе
Хабиб Бейе
0
Сидуэлл
Стив Сидуэлл
0
Делф
Фабиан Делф
0
Хески
Эмил Хески
0
Дельфунесо
Натан Дельфунесо