Рединг - Астон Вилла: 07 марта 2010 смотреть онлайн

Матч завершен
Рединг
Рединг
2:4

Рединг - Астон Вилла: 07 марта 2010 смотреть онлайн

Матч завершен
Астон Вилла
Бирмингем
Кубок Англии, 1/4 финала

Кубок Англии,

1/4 финала

Англия
7 марта 2010, 16:15 МСК
7.03.2010, 16:15 МСК
воскресенье
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События
Прошлые матчи
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Предварительный состав

Рединг
мин
1
Уокер
Сэм Уокер
-
Риномхота
Энди Риномхота
2
Гантер
Крис Гантер
10
Свифт
Джон Свифт
24
Блэкетт
Тайлер Блэкетт
4
Моррисон
Майкл Моррисон
27
Ричардс
Омар Ричардс
26
Адам
Чарли Адам
29
Пеле
Пеле
19
Мейте
Яку Мейте
47
Пушкаш
Георге Пушкаш
Астон Вилла
мин
25
Нюланд
Эрьян Нюланд
18
Таргетт
Мэтт Таргетт
40
Мингс
Тайрон Мингс
30
Хаус
Кортни Хаус
15
Конса
Эзри Конса
10
Грилиш
Джек Грилиш
17
Трезеге
Трезеге
7
МакГинн
Джон МакГинн
6
Луис
Дуглас Луис
21
Эль-Гази
Анвар Эль-Гази
20
Саматта
Мбвана Саматта
Запасные
29
Рейна
Пепе Рейна
-
27
Эль-Мохамади
Ахмед Эль-Мохамади
-
3
Тэйлор
Нил Тэйлор
-
14
Хурихейн
Конор Хурихейн
-
23
Хота
Хота
-
11
Накамба
Марвелус Накамба
-
36
Вассилев
Индиана Вассилев
-
19
Борха
Борха
-
39
Дэвис
Кейнан Дэвис
-

События

Матч окончен 2:4

Прошлые матчи

09.03.2013 09 марта 2013 сб 18:00
Рединг
1 : 2
Астон Вилла
09.03.2013 09 марта 2013 сб 18:00
Рединг
1
Астон Вилла
2
27.11.2012 27 нояб. 2012 вт 22:59
Астон Вилла
1 : 0
Рединг
27.11.2012 27 нояб. 2012 вт 22:59
Астон Вилла
1
Рединг
0
07.03.2010 07 марта 2010 вс 16:15
Рединг
2 : 4
Астон Вилла
07.03.2010 07 марта 2010 вс 16:15
Рединг
2
Астон Вилла
4
24.02.2008 24 февр. 2008 вс 15:30
Рединг
1 : 2
Астон Вилла
24.02.2008 24 февр. 2008 вс 15:30
Рединг
1
Астон Вилла
2
12.01.2008 12 янв. 2008 сб 18:00
Астон Вилла
3 : 1
Рединг
12.01.2008 12 янв. 2008 сб 18:00
Астон Вилла
3
Рединг
1

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