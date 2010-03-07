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Кубок Англии
Рединг VS Астон Вилла
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Рединг - Астон Вилла: 07 марта 2010 смотреть онлайн
Матч завершен
Рединг
Рединг
2:4
Рединг - Астон Вилла: 07 марта 2010 смотреть онлайн
Матч завершен
Астон Вилла
Бирмингем
Кубок Англии, 1/4 финала
Кубок Англии,
1/4 финала
Англия
7 марта 2010, 16:15 МСК
7.03.2010, 16:15 МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Рединг
мин
1
Уокер
Сэм Уокер
-
Риномхота
Энди Риномхота
2
Гантер
Крис Гантер
10
Свифт
Джон Свифт
24
Блэкетт
Тайлер Блэкетт
4
Моррисон
Майкл Моррисон
27
Ричардс
Омар Ричардс
26
Адам
Чарли Адам
29
Пеле
Пеле
19
Мейте
Яку Мейте
47
Пушкаш
Георге Пушкаш
Астон Вилла
мин
25
Нюланд
Эрьян Нюланд
18
Таргетт
Мэтт Таргетт
40
Мингс
Тайрон Мингс
30
Хаус
Кортни Хаус
15
Конса
Эзри Конса
10
Грилиш
Джек Грилиш
17
Трезеге
Трезеге
7
МакГинн
Джон МакГинн
6
Луис
Дуглас Луис
21
Эль-Гази
Анвар Эль-Гази
20
Саматта
Мбвана Саматта
Запасные
29
Рейна
Пепе Рейна
-
27
Эль-Мохамади
Ахмед Эль-Мохамади
-
3
Тэйлор
Нил Тэйлор
-
14
Хурихейн
Конор Хурихейн
-
23
Хота
Хота
-
11
Накамба
Марвелус Накамба
-
36
Вассилев
Индиана Вассилев
-
19
Борха
Борха
-
39
Дэвис
Кейнан Дэвис
-
События
Матч окончен 2:4
Прошлые матчи
09.03.2013
09 марта 2013
сб
18:00
Рединг
1 : 2
Астон Вилла
09.03.2013
09 марта 2013
сб
18:00
Рединг
1
Астон Вилла
2
27.11.2012
27 нояб. 2012
вт
22:59
Астон Вилла
1 : 0
Рединг
27.11.2012
27 нояб. 2012
вт
22:59
Астон Вилла
1
Рединг
0
07.03.2010
07 марта 2010
вс
16:15
Рединг
2 : 4
Астон Вилла
07.03.2010
07 марта 2010
вс
16:15
Рединг
2
Астон Вилла
4
24.02.2008
24 февр. 2008
вс
15:30
Рединг
1 : 2
Астон Вилла
24.02.2008
24 февр. 2008
вс
15:30
Рединг
1
Астон Вилла
2
12.01.2008
12 янв. 2008
сб
18:00
Астон Вилла
3 : 1
Рединг
12.01.2008
12 янв. 2008
сб
18:00
Астон Вилла
3
Рединг
1
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