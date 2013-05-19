Состав
|Лучшие в составе
|Поз
|Воз
|В
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|
0Джоби МакАнуфф Д. МакАнуфф
|Пол
|40
|38
|0
|8
|5
|0
|
0Адам Ле Фондре А. Ле Фондре
|Нап
|35
|34
|12
|2
|3
|0
|
0Гэрэт МакКлири Г. МакКлири
|Нап
|34
|31
|3
|2
|0
|0
|
0Микеле Лейгертвуд М. Лейгертвуд
|Пол
|39
|30
|1
|0
|3
|0
|
0Павел Погребняк П. Погребняк
|Нап
|38
|29
|5
|0
|4
|1
Таблица
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|
17
|38
|9
|12
|17
|41:54
|39
|
18
|38
|9
|9
|20
|47:73
|36
|
19
|38
|6
|10
|22
|43:73
|28
|
20
|38
|4
|13
|21
|30:60
|25
Результаты