Рединг

Рединг
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Состав

Лучшие в составе Поз Воз В И Г П Ж К
0
Джоби МакАнуфф Д. МакАнуфф 		Пол 40 38 0 8 5 0
0
Адам Ле Фондре А. Ле Фондре 		Нап 35 34 12 2 3 0
0
Гэрэт МакКлири Г. МакКлири 		Нап 34 31 3 2 0 0
0
Микеле Лейгертвуд М. Лейгертвуд 		Пол 39 30 1 0 3 0
0
Павел Погребняк П. Погребняк 		Нап 38 29 5 0 4 1
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Таблица

И В Н П Мячи Очки
17
Сандерленд
38 9 12 17 41:54 39
18
Уиган Атлетик
38 9 9 20 47:73 36
19
Рединг
38 6 10 22 43:73 28
20
Куинз Парк Рейнджерс
38 4 13 21 30:60 25
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Результаты
19.05.2013 19 мая 2013 вс 18:00
Вест Хэм
4 : 2
Рединг
19.05.2013 19 мая 2013 вс 18:00
38 тур
Вест Хэм
4
Рединг
2
Англия. Премьер-Лига , 38 тур
14.05.2013 14 мая 2013 вт 22:00
Рединг
0 : 2
Манчестер Сити
14.05.2013 14 мая 2013 вт 22:00
37 тур
Рединг
0
Манчестер Сити
2
Англия. Премьер-Лига , 37 тур
04.05.2013 04 мая 2013 сб 17:00
Фулхэм
2 : 4
Рединг
04.05.2013 04 мая 2013 сб 17:00
36 тур
Фулхэм
2
Рединг
4
Англия. Премьер-Лига , 36 тур
28.04.2013 28 апр. 2013 вс 15:30
Рединг
0 : 0
Куинз Парк Рейнджерс
28.04.2013 28 апр. 2013 вс 15:30
35 тур
Рединг
0
Куинз Парк Рейнджерс
0
Англия. Премьер-Лига , 35 тур
20.04.2013 20 апр. 2013 сб 17:00
Норвич Сити
2 : 1
Рединг
20.04.2013 20 апр. 2013 сб 17:00
34 тур
Норвич Сити
2
Рединг
1
Англия. Премьер-Лига , 34 тур
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