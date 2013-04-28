Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Артем Дзюба
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Квинси Промес
Александр Кокорин
Александр Соболев
Александр Головин
Златан Ибрагимович
Алексей Миранчук
Неймар Да Силва
Эрлинг Браут Холанд
Россия
Мальта
Норвегия
Белоруссия
Англия
Нидерланды
США
Косово
Испания
Ирландия
Бельгия
Спартак
Ливерпуль
Локомотив
Зенит
Бавария
ЦСКА
Манчестер Сити
Краснодар
Барселона
Арсенал
Ювентус
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Главная
Футбол
Матч-Центр
АПЛ
Рединг VS Куинз Парк Рейнджерс
Поделиться:
Рединг - Куинз Парк Рейнджерс: 28 апреля 2013 смотреть онлайн
Матч завершен
Рединг
Рединг
0:0
Рединг - Куинз Парк Рейнджерс: 28 апреля 2013 смотреть онлайн
Матч завершен
Куинз Парк Рейнджерс
Лондон
АПЛ, 35 тур
АПЛ,
35 тур
Англия
28 апр. 2013, 15:30 МСК
28.04.2013, 15:30 МСК
воскресенье
Кевин Фрэнд
Кевин Фрэнд
Главный Судья
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Составы
Рединг
мин
0
МакКарти
Алекс МакКарти
90
0
Гантер
Крис Гантер
90
0
Мариаппа
Эдриан Мариаппа
90
0
Моррисон
Шон Моррисон
90
0
Келли
Стефен Келли
76
0
МакАнуфф
Джоби МакАнуфф
90
0
Гатри
Дэнни Гатри
90
0
Карачан
Чем Карачан
90
0
Погребняк
Павел Погребняк
90
0
Блекмэн
Ник Блекмэн
56
0
МакКлири
Гэрэт МакКлири
65
Запасные
0
Тэйлор
Стюарт Тэйлор
-
0
Харт
Иан Харт
14
0
Пирс
Алекс Пирс
-
0
Робсон-Кану
Хол Робсон-Кану
34
0
Карришу
Даниэль Карришу
-
0
Хант
Ноэль Хант
-
0
Ле Фондре
Адам Ле Фондре
25
Куинз Парк Рейнджерс
мин
0
Грин
Роберт Грин
90
0
Траоре
Арман Траоре
90
0
Онуоха
Недум Онуоха
90
0
Хилл
Клинт Хилл
90
0
Босингва
Жозе Босингва
73
0
Мбиа
Стефан Мбиа
89
0
Дженас
Джермэйн Дженас
90
0
Гранеро
Эстебан Гранеро
90
0
Реми
Лоик Реми
90
0
Таарабт
Адель Таарабт
68
0
Ботройд
Джей Ботройд
90
Запасные
0
Сезар
Жулио Сезар
-
0
Бен-Хаим
Таль Бен-Хаим
-
0
Фабио
Фабио
17
0
Пак Джи Сун
Пак Джи Сун
-
0
Хойлетт
Дэвид Хойлетт
22
0
Макки
Джейми Макки
1
0
Дерри
Шон Дерри
-
События
Матч окончен 0:0
90'
Желтая карточка
Фабио
89'
Замена
Джейми Макки
Стефан Мбиа
Замена
Иан Харт
Стефен Келли
76'
73'
Замена
Фабио
Жозе Босингва
73'
Желтая карточка
Эстебан Гранеро
68'
Замена
Дэвид Хойлетт
Адель Таарабт
Замена
Адам Ле Фондре
Гэрэт МакКлири
65'
Замена
Хол Робсон-Кану
Ник Блекмэн
56'
Прошлые матчи
28.04.2013
28 апр. 2013
вс
15:30
Рединг
0 : 0
Куинз Парк Рейнджерс
28.04.2013
28 апр. 2013
вс
15:30
Рединг
0
Куинз Парк Рейнджерс
0
04.11.2012
04 нояб. 2012
вс
16:30
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
Рединг
04.11.2012
04 нояб. 2012
вс
16:30
Куинз Парк Рейнджерс
1
Рединг
1
Новости
Алкоголизм, депрессия и проигранные деньги – такой тоже может быть жизнь профессионального футболиста
#Стивен Колкер
20 августа 2019, 20:10
#
Новости матча
«Шеффилд» снова проиграл. В этом сезоне АПЛ у него ни одной победы
29 декабря 2020, 23:03