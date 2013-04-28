Рединг - Куинз Парк Рейнджерс: 28 апреля 2013 смотреть онлайн

Матч завершен
Рединг
Рединг
0:0

Рединг - Куинз Парк Рейнджерс: 28 апреля 2013 смотреть онлайн

Матч завершен
Куинз Парк Рейнджерс
Лондон
АПЛ, 35 тур

АПЛ,

35 тур

Англия
28 апр. 2013, 15:30 МСК
28.04.2013, 15:30 МСК
воскресенье
Кевин Фрэнд
Кевин Фрэнд
Главный Судья
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

Составы

Рединг
мин
0
МакКарти
Алекс МакКарти
90
0
Гантер
Крис Гантер
90
0
Мариаппа
Эдриан Мариаппа
90
0
Моррисон
Шон Моррисон
90
0
Келли
Стефен Келли
76
0
МакАнуфф
Джоби МакАнуфф
90
0
Гатри
Дэнни Гатри
90
0
Карачан
Чем Карачан
90
0
Погребняк
Павел Погребняк
90
0
Блекмэн
Ник Блекмэн
56
0
МакКлири
Гэрэт МакКлири
65
Запасные
0
Тэйлор
Стюарт Тэйлор
-
0
Харт
Иан Харт
14
0
Пирс
Алекс Пирс
-
0
Робсон-Кану
Хол Робсон-Кану
34
0
Карришу
Даниэль Карришу
-
0
Хант
Ноэль Хант
-
0
Ле Фондре
Адам Ле Фондре
25
Куинз Парк Рейнджерс
мин
0
Грин
Роберт Грин
90
0
Траоре
Арман Траоре
90
0
Онуоха
Недум Онуоха
90
0
Хилл
Клинт Хилл
90
0
Босингва
Жозе Босингва
73
0
Мбиа
Стефан Мбиа
89
0
Дженас
Джермэйн Дженас
90
0
Гранеро
Эстебан Гранеро
90
0
Реми
Лоик Реми
90
0
Таарабт
Адель Таарабт
68
0
Ботройд
Джей Ботройд
90
Запасные
0
Сезар
Жулио Сезар
-
0
Бен-Хаим
Таль Бен-Хаим
-
0
Фабио
Фабио
17
0
Пак Джи Сун
Пак Джи Сун
-
0
Хойлетт
Дэвид Хойлетт
22
0
Макки
Джейми Макки
1
0
Дерри
Шон Дерри
-

События

Матч окончен 0:0
90'
Желтая карточка
Фабио
89'
Замена
Джейми Макки
Стефан Мбиа
Замена
Иан Харт
Стефен Келли
76'
73'
Замена
Фабио
Жозе Босингва
73'
Желтая карточка
Эстебан Гранеро
68'
Замена
Дэвид Хойлетт
Адель Таарабт
Замена
Адам Ле Фондре
Гэрэт МакКлири
65'
Замена
Хол Робсон-Кану
Ник Блекмэн
56'

Прошлые матчи

28.04.2013 28 апр. 2013 вс 15:30
Рединг
0 : 0
Куинз Парк Рейнджерс
28.04.2013 28 апр. 2013 вс 15:30
Рединг
0
Куинз Парк Рейнджерс
0
04.11.2012 04 нояб. 2012 вс 16:30
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
Рединг
04.11.2012 04 нояб. 2012 вс 16:30
Куинз Парк Рейнджерс
1
Рединг
1

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