Panini

Инфо
Итальянская компания, специализирующаяся на производстве наклеек, коллекционных и игровых карточек, комиксов, книг и т. д.
Дата основания
1961 г.
Лента
Материалы
Чтобы собрать все наклейки альбома Panini к ЧМ-2022, надо потратить 62 000 рублей – подсчеты с учетом вероятности повторок и даже помощи друзей
#Panini
Я собираю наклейки Panini к этому Евро. Да, в 2021 году − это все еще восторг
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#Panini
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Наклейки Panini придумали итальянцы, которых бесили марки. Сейчас это компания с доходом в 650 млн фунтов в год
#Panini