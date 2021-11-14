Звонимир Бобан

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На развал Югославии повлияла драка на хорватском стадионе. Бобан ударил полицейского, а те сербские фанаты ушли на войну
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#политика
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Современный «Милан» – это увольнение руководителя за интервью
#Милан