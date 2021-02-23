Тимофей Калачев

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При Карпине из «Ростова» ушли 5 капитанов + 2 вице-капитана. У всех – разные причины
#Валерий Карпин
На «Ростов» ходит больше зрителей, чем на «Спартак». Почему так вышло?
#Ростов