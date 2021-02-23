Рагнар Сигурдссон

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При Карпине из «Ростова» ушли 5 капитанов + 2 вице-капитана. У всех – разные причины
#Валерий Карпин
Пока самый странный трансфер зимы – капитан «Ростова» ушел, возможно, из-за алкоголя (или совсем нет?)
#Рагнар Сигурдссон