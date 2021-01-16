Петр Чех

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Футбол
Нойер – лучший вратарь десятилетия. Де Хеа вошел в десятку
#Мануэль Нойер
Футбол
Чех вернулся и сыграл за молодежку «Челси». Он пропустил на третьей минуте
#Петр Чех