Петр Чех

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Чех и тренер «Уикомба» записали совместный трек. В нем призвали людей заботиться о себе и уважать труд врачей
#Петр Чех
Петр Чех начал хоккейную карьеру. Он с детства мечтал играть в хоккей, но родители выбрали футбол
#Петр Чех
Прощальный текст о Чехе − ни слова про ту травму, шлем и барабаны
#Петр Чех