Петер Шмейхель

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Несколько фактов по безумной победе «Лестера»: вратари-неудачники, гора хет-триков
#Лестер
27 лет назад Дания сенсационно выиграла Евро. Без подготовки, настроя и главной звезды
#Дания