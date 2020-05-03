Патрис Эвра

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Тренер сборной Франции любил астрологию. По знакам зодиака узнавал характеры игроков и подбирал состав
#Раймон Доменек
Эвра рассказал о главном моменте в карьере: не финал, не трофей, а провальный матч с кровью на лице
#Патрис Эвра