Манор Соломон

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Почему русские футболисты не служат в армии? Если молодой футболист уедет в иностранный клуб? Как это устроено в других странах?
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#Футбол
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🔥 Великая заруба «Реала» и «Шахтера»: минус полкоманды из-за ковида, три гола за тайм, почти камбэк
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#Шахтер
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«Шахтер» держит в ЛЧ 20-летний парень. Выходит со скамейки для ключевых голов
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#Манор Соломон
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