Луиш Нани

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Футбол
35-летний Нани отдал голевой пас на первой же минуте дебютного матча за «Венецию»
#Луиш Нани
Футбол
«Венеция» объявила о трансфере Нани. С 2019 года он играл в Северной Америке
#Луиш Нани
Футбол
Нани переехал в МЛС. Бесплатно
#Луиш Нани