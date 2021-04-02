Фредди Гуарин

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Бывший игрок «Интера» Гуарин задержан за нападение на свою семью. Есть видео: полиция тащит его в окровавленных джинсах
#Фредди Гуарин
Удивительно, но эти 10 футболистов сейчас без работы
#Фабиу Коэнтрау