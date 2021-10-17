Эрик Дайер

Лента
Материалы
Игроки «Тоттенхэма» заметили сердечный приступ у зрителя на трибунах. Они позвали врачей и убедили судью остановить матч
#АПЛ
Игрок «Тоттенхэма» убежал в туалет прямо посреди матча. Моуринью – за ним
2
#Эрик Дайер
2
Крутые моменты футбола без зрителей. Твиттер представил, как это ужасно смотрится
#Футбол
Игрок «Тоттенхэма» взбесился: залез на полную трибуну и чуть не побил фаната
#Эрик Дайер