Эдвин ван дер Сар

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Месси не забивал головой три года. Он специально так не играет, хотя его любимый гол – головой в финале ЛЧ
#Лионель Месси
Матч с «Зенитом» затащил вратарь «Брюгге». Это запасной с серией из четырех игр ЛЧ без поражений
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#Итан Хорват
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Ван дер Сар вдохновил Нойера на постоянные выходы из ворот. Такой стиль придумали в Голландии, а сейчас только улучшают
#Эдвин ван дер Сар