Александр Самедов

Лента
Материалы
Новости
Футбол
Шишкин перешел в «Знамя» из Ногинска. Там уже играют Павлюченко и Самедов
#Роман Шишкин
Футбол
«Крылья Советов» обыграли «Анжи». У Шейдаева и Самедова – удивительные цифры
#РПЛ