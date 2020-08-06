Александр Самедов

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Где сейчас Павлюченко и Самедов. Внезапно – в клубе ПФЛ, где играют по дружбе и бесплатно
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#Знамя
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РПЛ вернулась: Азмун тащит «Зенит», «Локо» не выстоял против бывших спартаковцев
#РПЛ