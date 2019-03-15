«Крылья Советов» обыграли «Анжи». У Шейдаева и Самедова – удивительные цифры

В Махачкале открыт 20-й тур РПЛ: «Крылья Советов» выиграли 2:0 у «Анжи» благодаря голам Канунникова и Шейдаева (с пенальти). Самарцы радуют весной – семь очков в трех матчах, «Анжи» за это время набрал лишь три и завис в зоне стыков.



«Спартак» расторг контракт с Александром Самедовым зимой, тот перешел в «Крылья Советов» и теперь очень полезен: в каждом весеннем матче он отдавал по одной голевой передаче. Еще прекраснее статистика у Рамиля Шейдаева – в каждой игре по голу, хотя сыграл он в общей сложности всего 129 минут. Последний раз до 2019-го забивал в официальных матчах аж в апреле 2018-го, когда играл за «Карабах».



Впереди еще семь игр 20-го тура:

16 марта, 11:30. «Оренбург» – «Динамо»

16 марта, 14:00. «Урал» – ЦСКА

16 марта, 16:30. «Рубин» – «Ростов»

16 марта, 19:00. «Арсенал» – «Енисей»

17 марта, 14:00. «Уфа» – «Ахмат»

17 марта, 16:30. «Локомотив» – «Краснодар»

17 марта, 19:00. «Спартак» – «Зенит»