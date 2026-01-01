Шенол Гюнеш

Лента
Материалы
Новости
Только один тренер Европы старше Семина. Мы собрали топ-20 самых возрастных тренеров среди лучших лиг и всех сборных
1
#Юрий Семин
1
Тренер Турции работал учителем в начальной школе. Хотел бросить футбол ради нее, но ушел ассистентом в родной клуб
#Шенол Гюнеш