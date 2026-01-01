Роберт Морено

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Как тренер Энрике уходил из сборной Испании из-за смертельной болезни дочери – и как потом вернулся, поругавшись со сменщиком-помощником
#Луис Энрике
Испания скандалит из-за тренеров. Морено вывел на Евро, был уволен в раздевалке и теперь уверен: это предательство
#Испания