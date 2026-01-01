Йохан Круифф

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Победный ритуал Круиффа: бил вратаря в живот и плевался жвачкой. Однажды забыл его – и «Аякс» проиграл в финале еврокубка
#Йохан Круифф
Девушка из России раскрашивает старые черно-белые фото для голландских клубов. Ее работами даже иллюстрируют книги
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#Нидерланды
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Неизвестный, но важный революционер вратарей. Учил падать по дзюдо, разгонять атаки и заменяться под серию пенальти
#Франс Хук