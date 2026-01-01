Игорь Шалимов

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Футбол
Талалаев – новый главный тренер «Ахмата»
#Андрей Талалаев
Футбол
Шалимов удалил инстаграм: «Эта шелуха мне неинтересна»
#Игорь Шалимов
Футбол
«Ахмат» проиграл матч, уволил тренера и назначил нового – все это за 112 минут
#Ахмат
Футбол
Инстаграм Шалимова – ад. Там он называет Кононова дебилом
#Игорь Шалимов