Игорь Шалимов

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Миранчук станет десятым русским игроком в Серии А. Там их не было 12 лет
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#Алексей Миранчук
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Шалимов говорит про нытиков и дармоедов. Но сам жаловался в медиа и провалил работу
#Игорь Шалимов