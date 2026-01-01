Франк де Бур

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Самый идиотский пенальти, судья толкает игрока, врачи зашивают бровь в прямом эфире. Все это классика Евро – Нидерланды VS Чехия 2000-го
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#Нидерланды
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🇳🇱 Мы не видели Голландию семь лет – как у нее дела? Почему фанаты не любят тренера и как он перепутал фамилию Промеса?
#Нидерланды