Франк де Бур

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Футбол
🇳🇱 Главный тренер Нидерландов Франк де Бур подал в отставку после вылета с Евро-2020
#Франк де Бур
Футбол
Четыре подряд матча без побед у де Бура – исторический рекорд сборной Голландии
#Франк де Бур
Футбол
Франк де Бур возглавил сборную Голландии с двухлетним контрактом
#Нидерланды