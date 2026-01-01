Филипп Коку

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За полгода без Лэмпарда «Дерби» скатился до нижней части таблицы, пьяных ДТП и финансового скандала
#Дерби Каунти
Руни будет играющим тренером в «Дерби Каунти». Начнет в следующем году
#Уэйн Руни