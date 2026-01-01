Фабио Капелло

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Правило «Не сиди на мяче – яйцом будет» − это миф. Мы спросили у производителей и футболистов: смысл только в этикете
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#Футбол
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Сколько Черчесов зарабатывает в сборной России и как эта зарплата отличается от денег Слуцкого и Капелло
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#Станислав Черчесов
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