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☠️ Как в России умирают футбольные клубы. 23 смерти за 10 лет – и это только в двух высших лигах
#РПЛ
Кержаков терпел аренды и ФНЛ, чтобы стать основным в «Зените» в 33. Сейчас остался в клубе из-за рождения сына
#Михаил Кержаков
Как часто в России умирают футбольные клубы
#РПЛ